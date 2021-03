Pirlo sull’esclusione di Ronaldo: “Ci siamo messi d’accordo in settimana, era tutto programmato”

Andrea Pirlo, dopo il successo della sua Juventus all’Allianz contro la Lazio, ha parlato così a Sky Sport della scelta di tenere in panchina Cristiano Ronaldo: “Veniva da otto-nove partite consecutive, ci siamo messi d’accordo in settimana. Era già in programma. Cristiano è un valore aggiunto, i ragazzi han fatto quel che dovevano fare. Cristiano ha già fatto venti gol, era normale che segnassero anche gli altri. Quando dai la palla a lui può succedere sempre qualcosa e spesso parti con l’uno a zero”.

Foto: Twitter Juventus