Pirlo sulla prestazione di CR7: “Secondo me nel complesso non ha fatto male”

Andrea Pirlo ha tolto Cristiano Ronaldo nel secondo tempo con la Fiorentina, ecco le sue parole a Sky Sport sulla prestazione del portoghese: “Secondo me non ha fatto male, la gamba girava meglio che in altre partite, ha avuto occasioni che non ha sfruttato, ma nel complesso non ha fatto male.

Togliere lui o Dybala? Sono giocatori diversi, Paulo lega di più il gioco, la scelta è stata fatta per quello”.

Foto: Twitter Juventus