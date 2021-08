Pirlo sul suo futuro: “Mi piacerebbe andare all’estero”

Andrea Pirlo, dopo l’addio alla Juventus, è pronto a ripartire. L’ex centrocampista, nel corso di un’intervista al The Athletic, ha parlato del suo futuro. “Ora mi piacerebbe andare all’estero, ho trascorso tre anni negli Stati Uniti, quindi non ho problemi con l’inglese e parlo anche il francese. Sento di poter andare ovunque. Guardo tante partite e osservo altri allenatori, si può imparare da chiunque. Vedo molti allenamenti online, quando sarà più facile viaggiare, andrò a vederne alcuni di persona. Ho incontrato Mauricio Pochettino in vacanza a Ibiza e mi ha chiesto di passare a Parigi. Se posso, mi piacerebbe andare anche a Manchester a vedere Guardiola. Ma sono pronto a imbarcarmi per un nuova avventura”.

Foto: Twitter Juve