Pirlo sul summit di ieri: “Non parlo di gossip. Parole Gravina? Sono cose esterne che al momento non interessano”

Intervenuto in conferenza stampa, Andrea Pirlo ha parlato della partita in vista domani sera: “C’era grande delusione perché abbiamo perso 3-0 col Milan. Nel calcio può succedere di tutto, il nostro obiettivo non cambia. Abbiamo il dovere di crederci fino alla fine. Sul pagamento degli stipendi? Per adesso è tutto regolare, mai sentito niente in merito a questo. I pagamenti sono sempre stati regolari”.

Sul summit di ieri: “Sul gossip e di cose inventate non voglio parlare, io penso solo al campo. Parole Gravina? Sono cose esterne che lasciamo fuori”.

Su Danilo e Arthur: “Danilo ha recuperato dal problemino che ha avuto nelle scorse settimane e potrebbe partire dall’inizio così come Arthur”.

Foto: Twitter Juve