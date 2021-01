Pirlo sul mercato: “Quagliarella? Grande attaccante ma ora non ci penso”

La conferenza stampa di Andrea Pirlo, in vista della gara di San Siro di domani sera con il Milan, si è basata anche sul calciomercato, con la Juventus alla ricerca di una prima punta, un vice Morata, e tra i nomi fatti ci sarebbe anche quello di Fabio Quagliarella.

Alla domanda in merito, Pirlo ha così parlato: “Interesse per Quagliarella? Non so, come ho detto prima ho in testa la partita di domani che è molto più importante. Quagliarella lo conosco, lo reputo un grande attaccante. Delle cose di mercato ne parleremo nei prossimi giorni”.

Sul rientro di Morata: “Morata sta recuperando, sta facendo fisioterapia. Non sappiamo ancora tra quanti giorni tornare a disposizione, vedremo come proseguirà il suo recupero. Domani sicuro non ci sarà”.

Foto: Twitter Juventus