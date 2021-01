Pirlo sugli infortunati: “Valuteremo domani. McKennie già aveva un problema ieri”

Al termine della partita vinta per 3-1 contro il Sassuolo, Andrea Pirlo ai microfoni di Sky ha parlato della situazione di Paulo Dybala e Weston McKennie, usciti anzitempo dalla sfida per dei problemi. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore bianconero: “Dybala ha preso un trauma contusivo al collaterale. Gli è rimasto sotto il ginocchio, che ha avuto qualche fastidio. Valuteremo domani, così come per Mckennie, che ha aveva un problema già ieri e oggi ne ha risentito facendo il colpo di tacco”.

Foto: Twitter Juventus