Pirlo: “Spero di ripercorrere lo stesso percorso fatto da calciatore. Ho un modulo in testa”

Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juve U23, ha parlato in conferenza stampa quest’oggi. Ecco le sue parole: “Spero di poter ripercorrere lo stesso percorso che ho fatto da calciatore. Sarà tutto da scoprire, ma non vedo l’ora di cominciare. Quando ho smesso di giocare ho cominciato a fare i corsi. Facendoli mi cresceva la voglia di conoscere e da lì mi sono infognato e mi sono buttato al cento percento. Ho avuto tanti allenatori nella mia carriera e tutti mi hanno dato qualcosa. Io ho da tempo un modulo in testa, la mia squadra dovrà giocare bene e sempre per vincere. Odiavo tante cose da giocatore ed eviterò di farle da allenatore. A me piace la responsabilità. Tutti vorrebbero fare il percorso di Zidane e Guardiola, ma questo bisogna meritarselo. Ho avuto altre offerte ma ho deciso che venire ad allenare qua era la scelta giusta”

FOTO: Twitter Pirlo