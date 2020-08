Pirlo: “Sono nel posto giusto al momento giusto”

Ecco le primissime parole del neo allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, presentato oggi in conferenza stampa all’Allianz Stadium: “Sono convinto di essere al posto giusto al momento giusto. Tatticamente potremmo giocare con la difesa a quattro o a tre, non ho modelli fissi. Mi sono sentito subito a mio agio, ho rivisto tante persone con cui avevo lavorato. I giocatori di qualità possono giocare insieme in qualsiasi squadra, l’importante ci sia sacrificio e abnegazione da parte di tutti. L’obiettivo della Juve è sempre uno: cercare di vincere”. Un commento su Arthur: “Un giocatore di qualità che può ricoprire più ruoli e sarà molto utile nel corso della stagione”.

Foto: Twitter Juventus