Pirlo: “Siamo una squadra in costruzione, ci servirà per crescere”

Andrea Pirlo, dopo la sconfitta contro il Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del tecnico della Juventus: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, il Barcellona è più avanti nel percorso. Noi siamo in costruzione, loro hanno calciatori più preparati per queste gare. Sapevamo di fare questo tipo di partita, ci servirà per crescere. E’ sempre il momento dei risultati. Siamo contati, spero di avere presto a disposizione gli altri giocatori. Quelli che mettono in campo devono rimanerci 90 minuti quindi è difficile fare partite ravvicinate. Chiesa? Volevamo tenerlo largo, abbiamo cercato nel secondo tempo di avanzare Rabiot, volevamo fare l’uno contro uno, ma poi sono i giocatori che fanno le scelte.”

Foto: twitter Juve