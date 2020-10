Pirlo si gode la Champions: “Partiti col piede giusto”

Archiviata la prima vittoria stagionale in Champions League come allenatore, Andrea Pirlo attraverso i social ha commentato brevemente la vittoria contro la Dinamo Kiev. “3 punti importanti per partire col piede giusto”, ha scritto sui social.

3 punti importanti per partire col piede giusto @juventusfc #DynamoJuve #UCL

. 3 points for a good start pic.twitter.com/9nbyZZ6t05 — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) October 20, 2020

Foto: twitter Juve