Pirlo: “Senza Morata dobbiamo riempire l’area in maniera diversa. Chiesa si è sbloccato dopo le polemiche”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, in vista del suo primo derby della Mole in veste di allenatore, ha parlato ai microfoni ufficiali del club bianconero. Queste le sue dichiarazioni: “Partita speciale? Questo è un derby importante per le due tifoserie, è semper una stracittadina. E’ bello da giocare, dentro ci sono molte emozioni. Ho avuto la fortuna di farne parte per parecchie volte, di vincere e di fare gol importanti. Adesso cerchiamo di recuperare qualche forza dopo la partita dell’altra sera, ci prepariamo mentalmente per fare una partita importante. Il Torino è costruita bene con un ottimo allenatore ed esprime un calcio propositivo con elementi ottimi in tutti i reparti. Ultimo gol? E’ stata una grandissima emozione segnare e vincerla con un tiro da fuori area. Morata? Cercheremo di riempire l’area di rigore come meglio possiamo perché i gol arrivano da lì. Con Alvaro siamo più presenti mentre con quelli che giocheranno domani cercheremo di arrivarci più da fuori. A Chiesa chiedo tante cose, le sta facendo bene. Non è facile essere catapultato dalla Fiorentina alla Juventus, ma è un bravissimo ragazzo. Gli è servito tempo per adattarsi, ma ora sta crescendo e poi con tutte le polemiche che ci sono state è arrivato con tanto peso addosso. Dragusin? E’ un giocatore fortissimo fisicamente, è molto giovane e deve crescere sul piano tecnico ma allenandosi tutti i giorni con grandi campioni avrà tempo per riuscire a farlo. Settimana? Una settimana bella e lunga, l’obiettivo ora è catapultarci sul derby di domani che è la partita più importante.”

Foto: twitter uff Juve