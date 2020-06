Pirlo secondo copione: allenerà la Juve Under 23

A marzo ci aveva scherzato in diretta su Instagram con Fabio Cannavaro, ma erano solo classiche dichiarazioni di circostanza dopo i primi rumors sull’accostamento alla panchina della Juve Under 23. Andrea Pirlo si appresta ad iniziare una nuova avventura, quella da allenatore del club bianconero al posto di Fabio Pecchia, fresco vincitore della Coppa Italia Serie C. Vi avevamo parlato dei contatti tra la Juve e Pirlo, discorsi che – secondo copione – sono stati approfonditi e hanno portato alla fumata bianca (evidentemente per la prossima stagione, con la Juve U23 impegnata nei playoff), per quello che sarà il primo battesimo da allenatore per l’ex centrocampista.

Foto: Twitter personale Pirlo