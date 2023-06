Pirlo: “Quagliarella? Dipende dalla società. L’obiettivo è vincere”

Andrea Pirlo durante la conferenza stampa di presentazione alla Sampdoria ha risposto anche ad altre domande tra cui quelle su Quagliarella. Ecco la sua risposta: “E’ un amico, siamo sempre rimasti in buoni rapporti. Dipende da cosa deciderà la società. Ora pensiamo a lavorare giorno dopo giorno”.

L’obiettivo?: “Si gioca sempre per vincere e l’obiettivo che ho in testa è arrivare più in alto possibile e più velocemente possibile. Sappiamo da dove veniamo e le difficoltà che ci possono essere. Non possiamo dire che possiamo arrivare in A direttamente ma quello deve essere il nostro sogno. E’ una grande sfida per tutti. Abbiamo deciso di intraprendere questa avventura e siamo convinti di portarla avanti nel tempo raggiungendo gli obiettivi. E’ un’occasione per crescere per far vedere che siamo un team”.

Vuole una squadra giovane?: “Si ripartirà da un progetto sostenibile per la società. Da un mix fra giocatori giovani e meno. Il progetto sarà sostenibile nel tempo, bisogna avere fiducia ma allo stesso tempo lavorare”.

Foto: Pirlo Twitter