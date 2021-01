Pirlo promuove Bernardeschi terzino: “Soddisfatto, volevo provarlo da un pò di tempo”

Federico Bernardeschi, nel match di ieri sera contro il Genoa è stato provato da Andrea Pirlo nell’insolita posizione di terzino. Per il tecnico l’esperimento è riuscito: “Ci pensavo da un po’. Lo volevo vedere da terzino, è una cosa che da un po’ di tempo ho in testa, solo che non avevamo mai avuto l’occasione di provarlo con tante partite di campionato ravvicinate. Stasera ha giocato una buona partita fatta di grande corsa e grande intensità e quindi sono molto soddisfatto della sua prestazione”.

Nell’idea di Pirlo, la posizione di Bernardeschi sarebbe abbassato sulla linea di difesa in fase di non possesso, per poi salire in fase di possesso palla.

Foto: Twitter Juventus