Pirlo: “Preferisco perdere giocando bene piuttosto che vincere difendendomi”

Andrea Pirlo è tornato a parlare dopo l’addio alla Juventus. L’ex centrocampista ha rilasciato una lunga intervista a ‘The Athletic’, dove si è soffermato sulla sua idea di gioco: “Il calcio non cambia, bisogna sempre difendere e attaccare. Ma il modo in cui giochi sì, il modo di interpretare le partite, come si muovono i giocatori, ecco cosa è cambiato. Oggi hai bisogno di giocatori veloci che siano tecnicamente bravi quando si gioca a ritmo, ottimi negli uno contro uno. In passato era un po’ diverso. Ogni anno può succedere qualcosa che può cambiare il modo in cui si gioca a calcio. Ci sono tanti allenatori giovani che vogliono proporre qualcosa di diverso. Per me, il calcio sta andando in quella direzione. Guardiola lo ha dimostrato negli ultimi anni. Se non controlli il gioco, è difficile pensare che vincerai. Certo, potrebbero esserci momenti in cui hai il 90% di possesso palla e perdi sull’unico tiro in porta subito, ma io preferisco perdere in quel modo piuttosto che passare l’intera partita a difendere la mia stessa area di rigore, cercando di segnare in contropiede. Non cambierò mai questa mia idea per i risultati. Questo è quello che penso: giocare da dietro, cercando di tenere la palla, riprenderne il possesso il prima possibile. Molto dipende dai giocatori che hai a disposizione e cosa ti permettono di fare. I giocatori sono molto più importanti degli allenatori, che a loro volta devono adattarsi”.

Foto: Sito Juve