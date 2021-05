Pirlo: “Piena sintonia con la società sul mercato. Volevamo un attaccante in più, ma non c’è stata occasione”

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro il Sassuolo: “Sul mercato c’è sempre stata sintonia, sia quest’estate sia a gennaio. Avevamo pensato di fare qualcosa mettendo un attaccante in più a gennaio ma non si è presentata l’occasione giusta. Cosa avevo in mente quando ho detto che mi sono dovuto adattare? Avevo in mente qualcosa ma ad esempio non ho messo sempre la stessa formazione anche perché non ho sempre avuto tutti. Quindi ogni partita diventava diversa da programmare e impostare”.

Foto: Twitter Juve