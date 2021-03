Pirlo: “Per lo scudetto serve un’impresa, vinciamole tutte da qui alla fine e poi vedremo”

Andrea Pirlo ha commentato la vittoria della Juve sul Cagliari ai microfoni di Sky Sport.

Queste le parole del tecnico juventino: “Oggi l’approccio è stato giusto, era importante dopo la mancata qualificazione dell’altra sera. È normale abbassarsi sul 3-0, c’era un po’ di stanchezza fisica e mentale, ma la partita è sempre stata in controllo. Ronaldo? È il classico intervento di gioco, guardava il pallone. E poi ha deciso il Var…”.

La prova di Danilo?

“Danilo è un calciatore intelligente, riesce a fare la sua partita in ogni zona del campo. Ha grandi qualità, può fare il centrocampista”.

La settimana di Ronaldo?

“È arrabbiato, come tutta la squadra questa settimana. Non ha parlato nel post-gara? Lo ha fatto in campo, che è quello che conta”.

Il 4-4-1 più Ronaldo è il modulo ideale per questa Juve?

“In realtà oggi, in fase di possesso, eravamo a tre dietro perché Cuadrado si alzava e Kulusevski scalava in mezzo. E poi finalmente ho al top Morata, che può giocare. Noi difendiamo a quattro, ma impostiamo a tre dando libertà sulla fascia a destra”.

Kulusevski mezzala?

“Potrebbe essere il suo ruolo futuro, ha tanti chilometri nelle gambe. Ci lavoriamo, soprattutto ora che abbiamo recuperato Morata”.

Allo scudetto ci crede ancora?

“Siamo qui per lavorare, per cercare di fare un’impresa. Noi dobbiamo vincerle tutte e sperare che l’Inter perda punti, ma il nostro obiettivo è fare più punti possibili”.

