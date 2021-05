Pirlo: “Non mi metto da parte, il mio lavoro va avanti. Sono a disposizione, penso di poter fare meglio”

Intervistato da Sky, Andrea Pirlo ha parlato della sconfitta della Juve in casa contro il Milan: “Ieri ho detto che avevo visto la squadra bene questa settimana, c’eravamo allenati con la giusta mentalità, la giusta concentrazione, vedevo una squadra viva, che era convinta di fare una grande partita perchè contro il Milan è sempre una grande partita, in più era uno scontro diretto per la Champions, invece purtroppo non è stato così. Avevamo iniziato anche abbastanza bene, poi piano piano alcuni episodi l’hanno cambiata e ci siamo un po’ disuniti e quindi poi il risultato finale è diventato questo. E’ difficile spiegarselo adesso, ci saranno tante componenti che non sono andate, perchè quando perdi 3-0 una gara così importante vuol dire che tante cose non hanno funzionato. Però adesso sarebbe troppo facile parlarne, bisognerebbe rivedere la partita, parlare con i ragazzi, poi a freddo ci sarebbero delle considerazioni diverse”.

Sulla sua situazione: “Io mettermi da parte? Non mi metto da parte, sono a disposizione e lavoro con ciò che ho fin quando me lo permetteranno. Certamente penso di poter far meglio, ma ho accettato questo lavoro con l’idea di andare avanti”.

Foto: Facebook Juve