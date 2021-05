Pirlo: “Non ho paura, i risultati diranno se sarò ancora l’allenatore della Juve”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo ha parlato anche del suo futuro: “Io non ho paura, penso solo al bene della Juventus che è più importante di tutto. Poi i risultati diranno se sarò io ancora il tecnico della Juventus, ma la Juve viene prima di tutto, dei giocatori e degli allenatori. Siamo incazzati, non voglio vedere nella faccia dei giocatori e nell’ambiente rassegnazione. Siamo la Juventus e non possiamo essere rassegnati, dobbiamo lottare fino alla fine”.

Sull’adattamento: “Magari all’inizio hai un’idea di calcio e poi ti adatti. L’allenatore deve essere bravo ad adattarsi ai giocatori che ha a disposizione e farli rendere al meglio. Si hanno dei giocatori che magari si pensa abbiano certe caratteristiche ma poi scopri che sono differenti e devi muoverti diversamente”.

Foto: Twitter Juve