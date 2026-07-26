Pirlo: “Mi sono state attribuite convinzioni che non mi appartengono. L’amore per l’Italia va oltre tutto”

27/07/2026 | 00:08:43

Andrea Pirlo ha rotto il silenzio sui social: “La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell’ambito del mio percorso negli Emirati ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non mi appartengono. Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l’amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano. Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L’amore per l’Italia non dipende da un incarico. Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre”.

foto insta Pirlo