Pirlo: “Meret migliore in campo. Il rigore? Se l’avessero fischiato alla Juve, sai quanti casini”

Andrea Pirlo ha commentato a Sky la sconfitta della Juve a Napoli. “Abbiamo fatto girare poco velocemente la palla, loro si posizionavano in modo da poter recuperare. Nel secondo tempo più intraprendenti, ci è mancato solo il gol. All’arbitro ho detto che Meret stava perdere tempo. Il rigore? Un episodio del genere è dubbio, così non possono esserci più contatti in area. Se fosse successo a noi, sarebbero successi casini e polemiche, non so se ci avrebbero dato questo tipo di rigore. Pensiamo a mercoledì, ma capita che tanti episodi possano essere interpretati in modo diverso quando gioca la Juve, siamo sempre sulla bocca di tutti. Molti singoli non positivi? Hanno fatto la partita che dovevano fare, normale che venga a mancare un po’ di lucidità. Abbiamo segnato pochi gol? Non vince il campionato chi fa più gol, non è detto, oggi abbiamo creato, Meret è stato il migliore in campo. McKennie? Se non l’ho fatto giocare è perché ha avuto problemi durante la settimana. E’ una sconfitta pesante che si fa sentire, la vetta potrebbe essere a dieci punti, noi dobbiamo fare questo tipo di prestazioni. In Europa serve far gol. Bernardeschi si è mosso bene, ho tenuto Kulusevski in panchina per avere un cambio offensivo, aspettiamo Dybala. Contento per Gattuso? E’ un amico, ma avrei preferito vincere”.

Foto: Twitter Juventus