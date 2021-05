Pirlo: “McKennie dimagrito, adesso è più professionista rispetto a quando è arrivato”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Milan: “Se McKennie ha chance di giocare? Sì ha chance. Lui è anche dimagrito ed è una cosa che gli abbiamo messo in testa. Ora è concentrato ed è più professionista rispetto a quando è arrivato. Deve esserlo al 100% e non al 50%”.

Sulla reazione dopo la vittoria di Udine: “I giocatori quando sono rientrati negli spogliatoi erano contenti, la reazione ci ha dato lo slancio per fare questo finale di stagione nel migliore dei modi”.

Foto: Twitter Juventus