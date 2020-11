Pirlo: “Maradona non sarà mai dimenticato. Ronaldo era stanco, il Benevento è un avversario tosto”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, in vista della gara di domani contro il Benevento, ha presentato la gara ai microfoni di JuveTV. Queste le parole dell’allenatore bianconero: “Maradona è stato l’idolo di tutti noi ragazzi che volevamo giocare a calcio, è stato il dio del calcio. Ricordi i primi Mondiali, quello dell’86 e io in giardino cercavo di rifare il gol che aveva fatto con l’Inghilterra. Un giocatore unico, che rimarrà nella storia per sempre. Un ricordo indelebile. Sono stato fortunato a incontrarlo, abbiamo fatto una foto e sono veramente felice. Domani sarà una gara difficile contro un Benevento tosto. Conosco benissimo l’allenatore, dovremo essere concentrati dall’inizio. Loro cercheranno di coprire bene il campo e ripartire in contropiede. Inzaghi? Si è messo in discussione, ha iniziato al Milan e poi ha fatto un passo indietro. E’ stato ammirevole. Arriverà sicuramente, è un malato di calcio. Con loro dovremo stare attenti, hanno messo in difficoltà anche il Napoli. Sarà un campionato equilibrato soprattutto in questo periodo, giocare ogni tre giorni non è semplice. Ci abbiamo creduto fino alla fine in Champions, i ragazzi sono stati bravi a non mollare. Noi però dovremo fare meglio dell’altra sera, muovere più velocemente la palla e attaccare gli spazi. Il gruppo? Ora è più consapevole, ci voleva del tempo. Prima molte partite servivano a trovare la posizione giusta in campo di un calciatore. Abbiamo la fortuna che rientra Bonuccia, Cristiano Ronaldo invece riposa perché dopo tante partite era un po’ stanco. Era era in programma di non venire a Benevento.”

Foto: Juve twitter uff