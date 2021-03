Pirlo: “L’Inter è una squadra collaudata, ma ce la giocheremo fino alla fine”

Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sullo Spezia per 3-0:

Ha trovato una nuova collocazione a Bernardeschi da terzino?

“L’aveva già fatto in coppa, ha tutte le qualità per farlo. Ha una gamba importante, lui lo sa e a inizio stagione gliel’avevo detto. Si sta applicando e in certe partite lo può fare benissimo”.

Che partita dovrete fare col Porto?

“Dobbiamo migliorare in tutto, ma ciò che conta adesso è recuperare energie e giocatori. Con tante partite ravvicinate è la cosa più importante, per il resto si può sempre migliorare”.

Vi sentite lontani dall’Inter?

“Siamo lontani per i punti che ci precedono. Sarà una rincorsa lunga, loro sono collaudati, noi siamo all’inizio di un percorso ma ce la giocheremo fino alla fine”.