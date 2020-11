Pirlo: “Lazio forte, ma voglio una Juve dominante”

Ecco le parole di Andrea Pirlo alla vigilia di Lazio-Juventus, ai microfoni di Juventus Tv:

“Sarà una partita difficile, loro sono una grande squadra e l’hanno dimostrato negli ultimi anni, ma allo stesso tempo sarà un match entusiasmante da giocare.

Dobbiamo fare una partita attenta, sbagliare poco tecnicamente per non permettergli di andare in contropiede.

Mi piacerebbe vedere una squadra dominante, che abbia il controllo dell’incontro, potrebbe essere un bel gradino da scalare .

Morata? E’ un giocatore completo e lo sta dimostrando nelle ultime partite. E’ sempre al centro del gioco e viene coinvolto molto, abbiamo puntato su di lui quando l’abbiamo preso e ci puntiamo ancor di più ora che è in grande forma”.

Foto: Twitter Juventus