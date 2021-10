Pirlo, l’agente: “Barça? Per ora nessuna trattativa. In futuro chissà…”

Tullio Tinti, agente di Andrea Pirlo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’assemblea dell’Assoagenti, soffermandosi sulle voci che vorrebbero il suo assistito vicino alla panchina del Barcellona:

“Secondo me lo scorso anno ha fatto quello che doveva fare. Era il primo anno, ha fatto un buon lavoro. Il Barça? È stato un campione e i campioni hanno queste possibilità. Al momento non siamo in trattativa con nessun club, ma chissà cosa accadrà in futuro…”.

Foto: Twitter Pirlo