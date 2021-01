Pirlo: “La Supercoppa ha portato entusiasmo, ma pensiamo al Bologna”

Il tecnico bianconero, Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Bologna per presentare la sfida: “La Supercoppa ha lasciato grande euforia ed entusiasmo. In questi giorni nonostante la stanchezza siamo riusciti a recuperare ed allenarci con grande voglia. L’obiettivo futuro si chiama Bologna, siamo pronti per la partita di domani”.

Sul problema di concentrazione: “A livello di continuità abbiamo sbagliato ma tutte le squadre hanno avuto cali di concentrazione. Alcune prendono sempre gol per le tante partite e al non aver avuto una giusta preparazione. Un po’ di stanchezza mentale c’è, non è facile stare concentrati per 90 minuti ogni 3 giorni. Dovuto al periodo che viviamo in Italia e non solo. Ci stiamo lavorando, dobbiamo migliorare molto su questo perché ci ha portato punti in meno”.

Il tecnico ha poi fatto il punto sugli infortunati: “Chiellini si era fermato già nel riscaldamento col Napoli per un dolorino alla schiena ma poi ha stretto i denti ed è riuscito a giocare 90 minuti. Viene da un lungo periodo di inattività, fare partite ravvicinate non è semplice ma sta bene. Gli altri infortunati sono quasi tutti recuperati: Chiesa e Frabotta stanno meglio, Demiral si è allenato con il gruppo. Sono a disposizione, vedremo chi schierare”.

Foto: twitter juventus