Pirlo: “Prendiamo sempre uno schiaffo prima di svegliarci. Troppo attendisti, ma abbiamo avuto le occasioni migliori”

Dopo il pareggio contro l’Hellas Verona, Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni più significative del tccnico bianconero: “Purtroppo nel primo tempo siamo stati poco aggressivi con i centrocampisti, troppo attendisti in generale. La sensazione è che dobbiamo prendere sempre uno schiaffo prima di svegliarci e non va affatto bene. Nonostante questo, però, abbiamo avuto le occasioni migliori sia nel primo che nel secondo tempo. Dybala? Non era previsto giocasse tutti e 95 i minuti, ma ha fatto un’ottima partita e si è reso pericoloso in più occasioni. Il ruolo di Ronaldo? Nel centrosinistra, attorno alla punta. Può giocare sia insieme a Morata che a Dybala, come Kulusevski. Abbiamo diverse soluzioni, la posizione di Ronaldo non è un problema. Oggi sicuramente potevamo far meglio, dobbiamo mettere in campo qualcosa in più. Ci mancava l’ampiezza che ci dà Chiesa e abbiamo provato a sfondare centralmente, ma non ci siamo riusciti. Oggi non era facile, con il Verona sono sempre sfide complesse. Hanno un modo di giocare simile all’Atalanta e ti mettono in difficoltà”.

Foto: Twitter Juventus