Pirlo jr: “La Juve dell’anno scorso era molto meglio”. Dopo chiarisce: “Parlo del gioco”

Nicolò Pirlo, figlio dell’ex allenatore della Juventus Andrea, ha mostrato una certa verve polemica attraverso Twitter: “Sta di fatto che la Juve dell’anno scorso era molto meglio, sbaglio anche su questo?“. Poco dopo, lo stesso Nicolò ha corretto il tiro: “Comunque non travisate le parole, io mi riferisco alla modalità di gioco, non ad altro. La Juve di quest’anno è una grande squadra, rispetto per il mister e per i giocatori!“.

Foto: Facebook Juventus