Pirlo: “In avvio eravamo un po’ nervosi, i gol ci hanno restituito la tranquillità”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato così a Sky Sport dopo il successo sul Crotone:

“Siamo partiti un po’ nervosi, forse questo nervosismo deriva dalle ultime due sconfitte, poi dopo i gol ci hanno agevolato e dato tranquillità e abbiamo gestito bene la gara.

L’importante era portare a casa i tre punti, in avvio abbiamo sbagliato tanti passaggi, un po’ per frenesia e un po’ per la troppa voglia di far gol”.

Foto: Twitter Juventus