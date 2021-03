Pirlo: “Il Porto? Per fortuna ho due giorni per riposare, sono più stanco io dei giocatori”

Con Morata in campo cambia molto:

“Non lo abbiamo avuto per alcuni problemi fisici e non, ora cerca la forma migliore ma per me è fondamentale e lo abbiamo acquistato per le sue caratteristiche uniche. Può dare ancora di più, speriamo rientri al meglio il prima possibile”.

Kulusevski come sta reagendo?

“Sta reagendo da campione, quando arrivi alla Juve a vent’anni hai pressione. La Juve è diversa dal Parma, ogni passaggio è importante e sta dimostrando di essere un grande campione e lo sa, sta diventando un campione nella testa e questo è a suo favore”.

Ora c’è il Porto…

“Fortunatamente ho ancora due giorni, mi devo riposare anche io che sono più stanco di loro. Daremo importanza alla gara. È fondamentale per la nostra stagione, è un obiettivo talmente importante che non possiamo sbagliare”.