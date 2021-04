Pirlo: “Il nostro primo avversario è la testa. Ronaldo in barriera? Sono cose che capitano”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo sul Parma: “Il primo avversario è la testa, non siamo partiti con l’atteggiamento giusto. Ma ci stava, dopo tante cose successe negli ultimi giorni e dopo la sconfitta di Bergamo. Però alla fine siamo rimasti in partita con l’attenzione giusta ai tre punti, fondamentali per il nostro cammino. Nel secondo tempo abbiamo giocato una buona gara”.

Non conviene mandare più in barriera Ronaldo?

“Capita, purtroppo è capitato stasera. Dobbiamo valutare la prestazione, sono episodi che non devono capitare ma capitano, possiamo parlare anche di altro”.

Foto: Facebook Juventus