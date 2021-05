Pirlo: “I miei errori sono stati tanti, ma non posso venire qui a raccontarli”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Inter, Andrea Pirlo ha toccato anche i temi della discontinuità della Juventus e dei suoi errori in stagione.

Queste le sue parole: “Mancanza di continuità? Sì dispiace soprattutto per quello, in certe occasioni c’è mancata quella compattezza necessaria per raccogliere qualche punto in più. Abbiamo avuto cali di tensione e succede quando non hai il fuoco dentro in tutte le partite che perdi punti che costano i campionati”.

Sugli errori: “Ci sono stati tanti errori e in testa ho già tutto e alla fine dell’anno parlerò con il mio staff di quello che abbiamo fatto bene e di quello che abbiamo fatto male. Se siamo arrivati così a questo punto della stagione vuol dire che ci sono stati degli errori e cercherò nel futuro di non commetterne più. Certamente di errori ne ho fatti, ma non posso venire qui a raccontarli”.

