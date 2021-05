Pirlo: “Ho voglia di continuare, l’ultima parola spetterà alla società. Ronaldo? Lo vedo concentrato per domani”

Andrea Pirlo, nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Juve, si è soffermato anche sul suo futuro. “Normale che uno si riconfermerebbe perché piace giocare a avere l’adrenalina. Se fai questo lavoro hai bisogno di sentire il sangue che scorre nelle vene per fare cose importanti. L’ho detto perché ho voglia di continuare a lavorare con questa società. Io sono un allenatore esigente e vincente: lo sono sempre stato da giocatore e anche da allenatore voglio ripetere le stesse emozioni. Essendo stato un vincente voglio continuare a farlo anche da allenatore. Quest’anno ho imparato tanto, sono successe tante cose che mi possono essere d’aiuto per il futuro. Non credo che la società deciderà in base a quello che succederà domani. Penso si sia fatta un’idea di quanto fatto durante la stagione, non si prendono decisioni in merito a un’ultima partita. Spetterà a loro decider e vediamo cosa succederà. Sono sempre stato a testa a alta e a petto in fuori. Sento di aver fatto il mio lavoro al 100%. Sono sempre stato chiaro e netto con tutti e sotto questo punto di vista non devo dire niente a nessuno”.

Infine su Cristiano Ronaldo. “Io lo vedo ancora bianconero e concentrato. L’ha dimostrato anche l’altra sera sacrificandosi perché voleva vincere la coppa. Lo vedo concentrato su domani e poi per il futuro si vedrà”.

FOTO: Sito Juve