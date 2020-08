Pirlo: “Higuain? Le strade si separeranno. Dybala non è sul mercato”

Dichiarazioni importanti quelle del neo tecnico della Juventus Andrea Pirlo, presentato oggi ufficialmente in conferenza stampa. Così il tecnico su Higuain: “Ci ho parlato. E’ una persona che ammiro tantissimo, ha fatto un ciclo importante qui, è stato un grandissimo giocatore ma parlando con lui abbiamo deciso che le strade si devono separare. E’ stato un grandissimo campione ma i cicli finiscono. E’ stato messo da parte ma da persona seria ci siamo parlati, prendendo questa decisione”. Per quanto riguarda Dybala: “Non è mai stato un problema. Il mercato? Sono i giornalisti a metterlo sul mercato, per me è un giocatore importante e quando rientrerà farà parte del progetto”.

Foto: Twitter Pirlo