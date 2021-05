Pirlo: “Finalmente potrò fare cinque cambi. Cristiano ha un bel rapporto con tutti”

In conferenza stampa, Andrea Pirlo, tecnico della Juve, ha parlato della condizione della sua squadra in vista del match contro il Milan: “Abbiamo fortunatamente tutti i giocatori a disposizione. Domani avrò ampia scelta, abbiamo tutti i centrali perché tornato anche Demiral e abbiamo due giocatori in diffida e quindi anche questo può incidere sulle scelte. Cristiano ha un bel rapporto con tutti, l’abbraccio finale è stato vista come un’unione di tutto il gruppo. Siamo tutti concentrati e coesi, è stato un significato importante per quello che cerchiamo. Ci sarà spazio per tutti, posso finalmente fare cinque cambi che sono fondamentali nel calcio di adesso perché mantengono l’intensità alta. Sì partirà dall’inizio, gli avevo dato un giornata di riposo perché l’avevo visto un po’ stanco. Lui ha dato l’esempio ed è entrato con la giusta determinazione, questo deve essere l’atteggiamento”.

Foto: Facebook Juventus