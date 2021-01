Pirlo fa il bilancio della prima parte di stagione: “Potevamo avere qualche punto in più, ma abbastanza positivo”

Andrea Pirlo presentando la sfida di domani contro la Spal a Juventus Tv, ha anche fatto un bilancio della prima parte della stagione: “Bilancio abbastanza positivo, sicuramente potevamo avere qualche punto in più però venendo da una stagione faticosa come quella dell’anno scorso qualche battuta d’arresto era normale ci fosse. Però siamo ancora in lotta su tutto e il nostro obiettivo è arrivare fino in fondo”.