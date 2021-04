Pirlo: “Esclusione dall’Uefa? Siamo sereni. Agnelli è concentrato per il futuro”

Nel corso della conferenza stampa in vista della sfida alla Fiorentina di domani, Andrea Pirlo ha parlato anche della Super Lega e del clima in casa Juventus con il presidente Andrea Agnelli finito nella bocca del ciclone.

Queste le sue parole: “Normale che prima della partita con il Parma c’erano state tante voci, si parlava solo di Superlega e magari ha influenzato un po’ la testa dei giocatori’. Ma l’obiettivo è quello di qualificarci in Champions. Noi abbiamo in testa questo, dobbiamo vincere le partite e raggiungere l’obiettivo. Le voci che ci sono ora non ci cambiano niente, sappiamo cosa fare e come dobbiamo farlo. Se ne parlerà a lungo ma la concentrazione sarà ancora di più su quello che dobbiamo fare.No, non abbiamo paura di questo, siamo sereni e concentrati su quello che dobbiamo fare. È il nostro lavoro e siamo convinti di poter finire la stagione sui nostri obiettivi. Siamo sereni su quello che poi deciderà la UEFA”.

Su Agnelli: “L’ho visto sereno, è normale che si sia parlato tanto di lui in questo periodo e che se ne parlerà ancora. Ma è sereno, sa cosa deve fare. Lui porta grande entusiasmo tutti i giorni quando viene al campo e noi siamo tranquilli. Il clima è positivo, è quello di una squadra che vuole finire bene perché l’obietitivo è importante dopo aver perso per strada campionato e Champions. L’obiettivo è nella testa di tutti, deve essere come una sorta di obbligo. Siamo sereni e concentrati”.

Foto: Twitter Juventus