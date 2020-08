Pirlo, quel parametro zero di lusso che diventa l’allenatore di Cristiano

Ha esordito in maglia bianconera l’11 settembre 2011 contro il Parma, gara nella quale ha realizzato gli i suoi primi assist. Ha segnato il primo gol in maglia bianconera nella partita Juventus-Catania del 18 febbraio 2012, con una delle sue perle su punizione. Nell’11 marzo 2012 contro il Genoa, ha disputato la 400ª partita in Serie A. e in quella stagione ha fatto 13 assist e 3 reti in campionato. L’AIC lo ha premiato con il titolo di miglior calciatore assoluto della Serie A. Grazie alle sue grandi prestazioni è arrivato quarto nell’ UEFA Best Player in Europe Award.