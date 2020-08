Pirlo e la Juve: scelta intrigante, coraggiosa. Ma molto rischiosa

La Juve ha deciso di affidare ad Andrea Pirlo la panchina che fu di Maurizio Sarri. Una scelta intrigante, di sicuro coraggiosa, non abbiamo dubbi sul fatto che Pirlo come molti grandi ex centrocampisti possa diventare un big della panchina. Ma ci permettiamo di dire che è anche una scelta molto rischiosa, nel periodo in cui l’Inter vuole consolidare il progetto affidato a Conte e altre big cercano nuovi investimenti o idee per tornare competitivi. Noi crediamo che la Juve abbia bisogno di un rinnovamento, molta gente ha dimostrato di non essere all’altezza, tra infortuni cronici e promesse non mantenute. Pirlo merita tutti gli incoraggiamenti del caso, andrà scortato, assistito e coccolato. Ma anche aiutato sul mercato per alimentare una scelta integrante, coraggiosa e nello stesso tempo molto rischiosa.

Foto: profilo twitter Pirlo