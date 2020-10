Pirlo e il Tapiro d’oro di Striscia la notizia: “Sono fiducioso, mangerò il panettone”

Un inizio di stagione da… Tapiro d’oro. Non è stato un inizio di stagione esaltante per Andrea Pirlo visto anche il tonfo in Champions League contro il Barcellona. Proprio per questo, il tecnico della Juventus, riceverà da Valerio Staffelli la statuetta del Tapiro d’oro. Intercettato dal giornalista di Striscia la Notizia, Pirlo ha risposo: “Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiar il panettone. Sono fiducioso.”

Foto: twitter Striscia la notizia