Pirlo e il siparietto con Cannavaro: “Io alla Juve Under 23? No, mi sta aspettando il Barça”

Andrea Pirlo, ex giocatore di Milan e Juve, tra le altre, è intervenuto in diretta Instagram con Fabio Cannavaro. Queste le sue parole: “Se vado alla Juve Under 23?. No”, la risposta secca di Pirlo alla domanda dell’ex Pallone d’oro. “Guarda che ho un sacco di richieste (ride, ndr). A parte gli scherzi ho già lo staff pronto, all’estero magari mi chiamano prima. Ho avuto qualche offerta, ho già parlato con qualcuno ma non voglio sbagliare la prima scelta. Il Barcellona mi sta aspettando…”, ha concluso ridendo Pirlo.

Foto: Twitter personale Pirlo