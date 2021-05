Pirlo e il futuro: “Ho dato il 100% e questo è il risultato. Lascio le parole a chi dovrà deciderlo”

Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato così ai microfoni di DAZN del suo futuro alla Juventus dopo il successo sul Bologna: “Non lo so, per me era importante finire bene il lavoro iniziato quest’estate, vincendo la Coppa Italia e portando la squadra in Champions League. Le parole le lasciamo a chi dovrà decidere in futuro, io mi sono sempre impegnato al 100 per cento e questo è il risultato”.

Foto: Facebook Juve