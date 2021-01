Pirlo: “Dybala si era allenato bene in settimana. Morata? Non credo che lo recupereremo per il Milan”

Andrea Pirlo, intervistato ai microfoni di Dazn, ha parlato di Paulo Dybala e dell’abbraccio a fine gara tra l’allenatore della Juventus e l’attaccante argentino. Queste le parole di Pirlo, che non è apparso fiducioso sul recupero di Morata per la gara con il Milan: “L’abbraccio con Dybala? Abbiamo bisogno di lui e lui di noi, ha lavorato benissimo in settimana e in campo si è visto: se stai bene fisicamente le cose ti riescono meglio. L’ho tenuto in campo perché volevamo facesse gol, se lo è meritato. Chiesa? Quando giochiamo con Dybala che arretra, lui ha più spazio da attaccare e può fare i tagli. Ramsey? Se sta bene è un giocatore importante. Ha avuto acciacchi negli ultimi anni e ogni tanto deve riposare, quindi va centellinato. Morata? Lo valutiamo giorno per giorno per capire se riusciremo a recuperarlo per il Milan, ma non credo“.

Foto: sito ufficiale Juve