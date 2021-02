Pirlo: “Ramsey è disponibile, Dybala invece non migliora. Domani giocherà Buffon”

intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del monday match di Serie A contro il Crotone, Andrea Pirlo ha dato indizi di formazione: “Buffon partirà dall’inizio mentre Dybala non è ancora disponibile. Purtroppo invece di migliorare le cose rimangono tali, bisogna aspettare ancora. Aaron è disponibile e vedremo se farlo giocare dall’inizio e in quale posizione”.

Foto: twitter Juventus