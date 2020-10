Pirlo: “Dybala ha bisogno di giocare. Oggi serviva fare una buona gara dopo Crotone”

Prima vittoria assoluta per pirlo in Champions League in veste di allenatore per Andrea Pirlo. Il tecnico della Juve, dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole: “Chiellini? Ha avuto un risentimento alla flessione, lo ha avuto già dopo la Nazionale quindi a Crotone è rimasto a riposo. Ora valuteremo. Era importante fare una partita solida rispetto a Crotone. Siamo riusciti a provare qualcosa lunedì ed eravamo più organizzati per oggi. Dybala ha bisogno di giocare, oggi si vedeva che non era al 100%, ha bisogno di mettere minuti. Chiesa? E’ un giocatore adatto per quello che vogliamo fare. Non deve fare il quinto ma l’attaccante esterno. Chiesa può giocare su entrambi i lati, Kulusevski che può essere un trequartista. Ma non dobbiamo dimenticarci che abbiamo Ronaldo e Dybala fuori. Oggi potevamo fare qualcosa di più nel primo tempo.”

Foto: twitter Juve