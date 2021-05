Pirlo: “Dopo il Milan eravamo morti. Fortunatamente ci siamo rialzati”

L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima gara di campionato contro il Bologna. “La squadra ha recuperato bene perché le vittorie ti aiutano a recuperare meglio. C’è ancora adrenalina e questo ti porta a un recupero più veloce. Il Bologna è un’ottima squadra, gioca a calcio e crea tanto. Ha ottimi giocatori, pure giovani. Sarà una partita difficile come quella dell’andata, giocano per fare gol e dobbiamo stare attenti a questo”.

Sulla lotta per un posto in Champions con il Milan: “Ci crediamo tanto, eravamo morti dopo il Milan ma ci hanno fatto rialzare. Ci siamo rialzati da soli ma anche i risultati degli altri ci hanno dato modo di rivivere. Dobbiamo pensare prima di tutto a noi stessi cercando di fare una grande gara e vincere e poi guardare gli altri. La cosa più importante è fare la nostra partita per non avere rimpianti. La pressione c’è sempre stata, la vittoria ti dà entusiasmo: dobbiamo cavalcare il momento”.

FOTO: Facebook Juve