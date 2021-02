Pirlo: “Domani sfida importante per continuare la lotta allo scudetto. Col Porto potevamo fare meglio”

Alla vigilia della sfida contro il Crotone, Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida della sua Juventus: “Una sfida importante per continuare il cammino per la lotta allo scudetto. Sarà difficile, il Crotone non è in un ottimo periodo ma è una squadra che gioca bene a calcio, ha sempre avuto la propria filosofia facendo vedere cose interessanti”.

Tornando alle ultime due sconfitte: “Venivamo da 11 vittorie in 13 partite. Era normale che prima o poi ci sarebbe stata una una battuta d’arresto. Purtroppo c’è stata in un momento decisivo ed è stata causata dalle tante partite. Col presidente parliamo sempre. Questa settimana non è intervenuto, non c’era il motivo perché sapevamo di non essere stati da Juventus e non c’era bisogno di uno scossone. A Napoli non abbiamo fatto una brutta gara perché siamo riusciti a prendere gol senza subire un tiro. Mentre col Porto potevamo fare meglio”.

Foto: Twitter juventus