Pirlo: “Critiche giuste, attaccate me e non i calciatori. Stanno dando tutto”

In casa Juventus ha presentato la finale della Supercoppa Italiana il tecnico Andrea Pirlo.

Queste le parole dello juventino: “Dopo la gara con l’Inter abbiamo parlato normalmente, come facciamo tutti i giorni. Abbiamo analizzato la partita e parlato della gara di domani. E’ un momento difficile, come ce ne sono tanti durante la stagione dopo una sconfitta, ma abbiamo la possibilità di scendere subito in campo e rifarci, cancellando la sconfitta di domenica. Questi giorni li vivo bene, sono abituato a questo tipo di situazioni, mi dispiace soprattutto per i giocatori, soprattutto per i giovani che sono stati attaccati. Io mi sono preso le mie responsabilità e preferisco che attacchiate me piuttosto che loro. Stanno dando tutto. Noi siamo qui per vincere la finale e metterci alle spalle l’Inter. Crisi in caso di sconfitta? Non ci penso, penso a vincere”.

Sul Napoli: “E’ una squadra forte e molto tecnica e dovremo stare molto attenti. Abbiamo provato alcune soluzioni che domani spero di rivedere in campo, loro hanno una difesa molto stretta e dovremo essere bravi a fargli male”.

Gioca Szczesny? “Si perchè Buffon ha avuto un problemino. La partita viene al momento giusto perché arriva dopo una brutta sconfitta e abbiamo grande determinazione di portare a casa il trofeo. Demiral? Ha avuto un problemino che si trascinava da tempo e adesso ha avuto una ricaduta e dovrà stare fermo qualche giorno”.

Mancanza di ambizioni: “Non tutti sono gli stessi da dieci anni. Ognuno ha la sua energia e personalità, lavoriamo di squadra per portare avanti il progetto Juventus. Domani potremo rifarci di questa brutta sconfitta. Ma questo non è un bivio, siamo qua per vincere”.

Foto: Twitter uff. Juventus