Pirlo: “Così brucia, la Lazio non ci aveva creato alcun problema. I dettagli vanno curati”

Mentre la Lazio esce dall’Olimpico esultando, il pareggio di Caicedo allo scadere coincide con due punti persi per la Juventus, così Pirlo ha analizzato la gara nel post partita:

“E’ un peccato, abbiamo avuto la partita in mano, loro non avevano mai tirato in porta, i dettagli hanno fatto la differenza, sono quelli che fanno vincere le gare.

Dybala? Non è stato un atteggiamento sbagliato il suo, aveva voglia di far bene ma può capitare di non trovarsi al meglio fisicamente, serve più fame e più voglia.

Più prudenti? Non credo, abbiamo affrontato la gara con lo stesso atteggiamento di sempre, nonostante avessimo perso sia Chiellini che Chiesa nelle ultime 24 ore”.